Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fettbrand in der Küche

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 21.54 Uhr in Euskirchen-Wüschheim zu einen Fettbrand in der Küche in einem Mehrfamilienhaus. Ein 29-jähriger Mann wollte in einer Pfanne Fett erhitzen, als dieses plötzlich Feuer fing. Das Feuer konnte selbständig mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Der 29 Jährige informierte trotzdem die Feuerwehr. Diese prüfte und sicherte die Wohnung. Der Mann und seine Mitbewohnerin hatten sich leicht verletzt und wurden sicherheitshalber mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht.

