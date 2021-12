Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

Polizei sucht nach Brandstiftung Zeugen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4610933 Bereits am vergangenen Donnerstag (23.12.) berichtete die Polizei über zwei Brände an der Olfener Straße. Zwischenzeitlich sicherte die Kriminalpolizei vor Ort Spuren. Hierbei überstützte sie ein Brandsachverständiger. Als Brandursache konnte eine Brandstiftung ermittelt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Ursprungsmeldung:

Lüdinghausen, Olfener Straße / Ein entwendetes Mofa in Brand gesetzt und zwei Laubenbrände 23.12.2021, 16:15 Uhr

Coesfeld Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 23.12.2021, gegen 5.50 Uhr, das Kleinkraftrad eines 32-jährigen Lüdinghausers hinter dessen Wohnhaus an der Olfener Straße.

Die Aufbruchgeräusche weckten den Halter, worauf er die Polizei verständigte.

Die Beamten trafen nur wenige Minuten später ein, konnten den Täter aber nicht mehr antreffen. Beim Verlassen des Grundstücks bemerkten sie einen Brand auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Dort brannten das entwendete Kleinkraftrad in voller Ausdehnung und eine unmittelbar daneben stehende Hütte.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Das an der Brandörtlichkeit angrenzende Haus wurde ebenfalls beschädigt. Hier sprang mindestens eine Fensterscheibe aufgrund der Hitzeeinwirkungen. Der Rahmen des Fensters vergilbte deutlich.

Während der Löscharbeiten sprach eine Anwohnerin die eingesetzten Polizisten an und machte sie auf einen weiteren Brand an der Olfener Straße aufmerksam. Einige Hausnummern weiter brannte eine Holzlaube lichterloh.

Auch diesen Brand löschte die Feuerwehr. Beide Brandörtlichkeiten wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

