Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Teppichboden fing Feuer - Sieben Verletzte

Blankenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.10 Uhr) brannte es in einem Vier-Parteien-Haus in der Lütticher Straße. Ein Bewohner (36) hatte offenbar mittels Zigarettenasche einen Teppichboden in seinem Wohnzimmer in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf den gesamten Gebäudekomplex über. Der 36-Jährige wurde mit Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Sechs weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Über eine angestellte Leiter wurden eine Personen über das erste Obergeschoss evakuiert. Es entstand ein Gebäudeschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Der Tatort wurde beschlagnahmt und versiegelt.

