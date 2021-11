Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1 Heiligenhafen Ost

LKW-Fahrer verletzt sich nach Auffahrunfall auf der Autobahn

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (23.11.) verunfallte ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Bulgarien in Höhe der Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost, nachdem er auf einen Absicherungsanhänger der Straßenmeisterei Scharbeutz auffuhr. Der rechte Fahrstreifen musste infolge austretender Flüssigkeiten gesperrt werden.

Gegen 10:30 Uhr befuhr der Fahrer des bulgarischen LKW den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 1 aus Richtung Fehmarn kommend in Fahrtrichtung Süden. Hinter der Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost fuhr der LKW aus bislang ungeklärter Ursache auf eine fahrbare Absperrtafel der Straßenmeisterei Scharbeutz auf, die in der Folge in ein vorausfahrendes Winterdienstfahrzeug geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der mit Lauge gefüllte Tank beschädigt. Das austretende Gemisch aus Betriebsstoffen und Abstreulauge gelangte sowohl auf die Fahrbahn als auch ins Erdreich. Aus diesem Grund wurden Spezialfirmen mit der Reinigung beauftragt und der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach bisherigem Erkenntnisstand auf 20.000 Euro.

Der 59-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro einbehalten.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell