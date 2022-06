Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gelsenkirchen/Dorsten: Vermisster 13-Jähriger

Recklinghausen (ots)

Die Kollegen aus Gelsenkirchen suchen einen 13-jährigen Jungen. Da er Bezugspunkte nach Dorsten hat, könnte er sich auch bei uns im Kreis Recklinghausen aufhalten.

Der Junge war zuletzt am Mittwoch, 22. Juni 2022, gegen 8 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Neidenburger Straße in Buer gesehen worden. Der Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare sowie eine dunkle Hautfarbe und trägt eine Zahnspange. Zuletzt war er mit einer dunklen Jeans sowie einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen der Marke "Nike" bekleidet und führte eine Umhängetasche mit sich, die vermutlich von der Marke "Champion" ist.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link https://polizei.nrw/fahndung/82380.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen machen kann, meldet sich bitte bei den Kollegen in Gelsenkirchen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell