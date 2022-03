Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen, A5 - Stau nach fehlerhaftem Fahrstreifenwechsel

Appenweier (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden und mehrere Kilometer Rückstau sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Südfahrbahn der A5 bei Urloffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein 47 Jahre alter Toyota-Fahrer gegen 14:30 Uhr von der mittleren auf die linke Fahrspur und kollidierte hierbei mit einem von hinten herannahenden Audi eines 56-Jährigen. Der Kleinwagen des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und prallte in der Folge gegen einen weiteren, auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Audi einer 53-Jährigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es blieb beim Sachschaden. Vorsorglich wurden allerdings zwei Rettungswagen an die Unfallstelle beordert. Während der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur sowie teilweise der Beschleunigungsstreifen der Tank- und Rastanlage Renchtal-West gesperrt werden. Zwei der drei beteiligten Unfallautos kamen an den Abschlepphaken.

/wo

