POL-OG: Rheinau, Freistett - Rund ein Dutzend Ster Hartholz gestohlen, Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Am Freitagabend hat sich ein bislang unbekannter Dieb auf der Gemarkung "Alter Wörth" gegenüber der "Stockfeldmühle" circa zehn Ster gespaltenem Holz bedient. Das Holz wurde in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 22:50 Uhr weggeschafft. Bereits einen Tag zuvor wurden drei Ster von dem am Waldrand unweit der L87 gelagerten Hartholz gestohlen. Der Diebstahlschaden summiert sich auf rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen, die in Verbindung mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau.

