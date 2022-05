POL-BS: Landesweite Kontrollaktion "sicher.mobil.leben"

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Bohlweg 04.05.2022, 18 Uhr Die Polizei sucht nun die Geschädigte sowie eine weitere Zeugin. Am Mittwochabend meldete sich eine 52-Jährige bei der Polizei und teilte mit, soeben beobachtet zu haben, wie ein Mann eine Handtasche aus einem Fahrradkorb stehlen wollte. Die Radfahrerin hatte am Bohlweg in Höhe Langer Hof an der Ampel ...

