Polizei Braunschweig

POL-BS: Tatort Fahrradkorb - Taschendiebstahl durch aufmerksame Bürgerin vereitelt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg

04.05.2022, 18 Uhr

Die Polizei sucht nun die Geschädigte sowie eine weitere Zeugin.

Am Mittwochabend meldete sich eine 52-Jährige bei der Polizei und teilte mit, soeben beobachtet zu haben, wie ein Mann eine Handtasche aus einem Fahrradkorb stehlen wollte.

Die Radfahrerin hatte am Bohlweg in Höhe Langer Hof an der Ampel gestanden und auf grünes Licht gewartet, um die Straße zu überqueren. Diesen Moment wollte ein Mann offensichtlich nutzen und griff in ihren Fahrradkorb, in dem sich die Handtasche der Radfahrerin befand.

Eine weitere unbekannte Zeugin hatte die Situation ebenfalls erkannt und die Radfahrerin auf den Taschendieb aufmerksam gemacht. Von den couragierten Frauen angesprochen ließ der Mann von seiner Tat ab und setzte seinen Weg in andere Richtung fort.

Auf Grund der Schilderung der 52-Jährigen konnten die Polizeibeamten den Mann noch in unmittelbarer Nähe antreffen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Taschendiebstahls verantworten.

Die Polizei bittet nun sowohl die geschädigte Radfahrerin als auch die unbekannte Zeugin, sich bei der Polizei unter 0531/4763115 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell