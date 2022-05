POL-BS: Mitarbeiter einer Gaststätte werden massiv bedroht - Die Polizei nimmt den Mann widerstandslos fest

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt, 03.05.2022, 14.57 Uhr Unbekannte Täter versuchten in zwei Wohnungen in der Weststadt zu gelangen. Eine 19-jährige Braunschweigerin befand sich am Dienstagnachmittag im Wohnungsflur und hörte ein Geräusch an der Tür. Als sie durch den Spion schaute, wurde dieser zugehalten. Sie fragte laut, was das soll. Sie konnte dann sehen, wie ein Messer zwischen Rahmen und ...

