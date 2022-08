POL-RE: Oer-Erkenschwick: 14-jähriger Radfahrer von Auto angefahren

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der am Montag, um 11.30 Uhr, auf einem Waldweg an der Hubertusstraße verdächtig aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann in einem Gebüsch gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert, während eine 31-jährige Frau aus Castrop-Rauxel an ihm vorbeigegangen sei. Er habe sich währenddessen dem Gehweg zugewandt. ...

mehr