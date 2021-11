Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211117 - 1380 Frankfurt: Bürgersprechstunden der Schutzleute vor Ort eingestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der pandemischen Lage werden die Bürgersprechstunden der Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort in Frankfurt am Main bis auf Weiteres eingestellt.

Ihre Ansprechpartner bleiben aber weiterhin für Sie erreichbar. Die Kontaktdaten für die jeweiligen Stadtteile können Sie unter dem nachfolgenden Link entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/1197425034

