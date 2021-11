Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211117 - 1377 Frankfurt-Fechenheim/Riederwald: Verbot der Durchfahrt und Handyverstöße

Frankfurt (ots)

(ne) An der Steinauer Straße und im Bereich der U-Bahn Haltestelle Johanna-Tesch-Platz wurde gestern kontrolliert und viele Verstöße geahndet. Am Nachmittag kontrollierten mehrere Beamte des 18. Reviers mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei an der Steinauer Straße. Diese ist nur für Anlieger befahrbar, wird aber allzu oft als Abkürzung von Autofahrern genutzt. In eineinhalb Stunden missachteten 30 Fahrzeugführer das Durchfahrtsverbot. Sie nutzen die Straße tatsächlich als Abkürzung, was entsprechend der neuen Bußgeldvorschriften geahndet wurde. In den Abendstunden wurde der Fokus auf die verbotene Handynutzung während der Fahrt gelegt. Zwischen 19.15 und 22:40 Uhr stellten die Beamten im Bereich der o. a. U-Bahn Haltestelle 15 dieser Verstöße fest. Außerdem hatte ein Autofahrer offenbar Alkohol im Blut. 1,8 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät hier an - das bedeutet: absolute Fahruntüchtigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell