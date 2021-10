Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Worbis (ots)

Am Freitag, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein Autofahrer in seinem VW in Worbis die Nordhäuser Straße. Auf Höhe Büschlebsmühle musste er verkehrsbedingt halten. Das übersah ein dahinterfahrender Mopedfahrer und fuhr auf den VW auf. Der Mopedfahrer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Während des Hubschraubereinsatzes musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Gegen 13.15 Uhr war die Straße wieder frei.

