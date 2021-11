Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211117 - 1376 Frankfurt: Geschwindigkeitskontrollen mit hoher Beanstandungsquote

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern führte die Polizei mehrere, größer angelegte Kontrollen zur Überwachung der Geschwindigkeit durch. 127 Autofahrer waren mitunter deutlich zu schnell. Am Vormittag kontrollierten die Beamten auf der Jean-Monnet-Straße stadtauswärts und auf der B43 Richtung Innenstadt, am Nachmittag am Offenbacher Kreuz sowie auf der Hanauer Landstraße in Höhe der sogenannten Omegabrücke. Per Lasermessgerät konnte der Verkehr überwacht werden. Wer zu schnell war, wurde anschließend in einer Kontrollstelle angehalten. Insgesamt waren 127 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Von denen müssen 90 Autofahrer mit einem Bußgeld rechnen. Bei mindestens 26 Personen stehen sogar Eintragungen im Verkehrszentralregister an und zwei Autofahrer dürfen mit einem Fahrverbot rechnen: Gleich zweimal zeigte das Messgerät anstatt der erlaubten 60km/h satte 103km/h an. Bemerkenswert war, dass die Mehrheit der angehaltenen Autofahrer die Maßnahmen sehr begrüßte, auch wenn sie sich selber, nachgewiesenermaßen, verkehrswidrig verhalten hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell