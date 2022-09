Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wertvolles E-Bike entwendet

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 22.09.2022 auf den 23.09.2022 wurde ein am Hauptbahnhof in Schifferstadt abgestelltes und verschlossenes E-Bike der Marke "Conway" von einem unbekannten Täter entwendet. Das E-Bike hat einen Wert von circa 3200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

