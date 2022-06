Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall beim Einfädeln

Rottweil (ots)

Auf der Rottweiler Umfahrung ist es am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Rottweil-Nord zu einem Unfall gekommen. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 58-jährige Golf-Fahrerin auf die Durchgangsfahrbahn einfädeln, stieß aber mit dem VW-Bus eines 62-Jährigen zusammen, der Vorfahrt hatte. Am Golf wurde bei dem Zusammenstoß die Fahrerseite demoliert, am VW-Bus die Beifahrerseite. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Frau wurde von der Polizei belehrt.

