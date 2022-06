Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) Auto macht sich selbstständig und landet in einem Garten (01.06.2022)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23.15 Uhr, ist ein Auto auf der Waldbergstraße ohne einen Fahrer entlanggerollt, gegen einen Gartenzaun geprallt und in einem Garten stehen geblieben. Ein 20-Jähriger Fahrer eines Toyota Swift parkte den Wagen zuvor in der Waldbergstraße. Hierbei dürfte der junge Mann nicht die nötigen Maßnahmen gegen das Wegrollen des Autos getroffen haben, weshalb sich der Toyota selbstständig machte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Toyota auf eine Höhe von rund 1.500 Euro und am Gartenzaun auf ungefähr 1.000 Euro.

