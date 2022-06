Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Einbrecher steigt über Rohbau ein (02.06.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Donnertag in ein Wohnhaus auf der Straße "Vordere Buchhalde" eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die Tür eines im Rohbau befindlichen Anbaus auf und gelangte so in das Haupthaus. Als ein Bewohner gegen 1 Uhr durch das Aufbrechen der Tür aufwachte und daraufhin das Licht im Treppenhaus anmachte, ergriff der Täter die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Buchhaldenhofs festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei: Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell