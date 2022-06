Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit einer leicht Verletzten und einem Blechschaden in Höhe von 15.000 Euro (01.06.2022)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Kirnacher Straße, der Dattenberstraße und der Richthofenstraße zu einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem Mitsubishi Outlander gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro entstanden ist und sich eine Autofahrerin leicht verletzte. Eine 24-jährige VW Golf-Fahrerin war auf der Kirnacher Straße in Richtung Peterzeller Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine von der Richthofenstraße kommende 73-jährige Mitsubishi-Fahrerin ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Durch den Aufprall verletzte sich die 24-Jährige leicht. Ein Krankenwagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am VW auf eine Höhe von 5.000 Euro und am Mitsubishi auf ungefähr 10.000 Euro.

