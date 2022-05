Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr in der Markgrafenstraße. Bislang unbekannter Täter versuchte mittels nicht bekanntem Werkzeug eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte allerdings nicht in das Innere der Wohnung, eventuell wurde er bei der Tatausführung gestört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

