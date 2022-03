Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Behinderter Mann beraubt + Kinder melden Mülleimerbrand in Damentoilette -Kripo sucht diese Kinder + Unfallfluchten in Angelburg und Ockershausen

Marburg - Zwei Männer schlagen und berauben Behinderten

Am Sonntag, 20. März, zwischen 09 und 11 Uhr, raubten zwei Männer einem geistig behinderten Menschen Geld. Das 73 Jahre alte Opfer kam mit seinem Betreuer am Montagvormittag (21. März) zur Anzeigenerstattung. Nach seinen Angaben war die Tat in der Sfaxer Straße. Die beiden ihm unbekannten Männer passten ihn ab, versetzten ihm einen Schlag mit einem Stock auf den Kopf und durchsuchten ihn. Sie entnahmen aus der gefundenen Geldbörse einen 50 Euro Schein und gaben die Börse zurück. Anschließend stiegen die Männer in einen schwarzen Pkw und fuhren weg. Die Männer unterhielten sich in einer dem Opfer unbekannten, nicht deutschen Sprache. Einer war 1,60 Meter, der andere etwa 1,90 Meter groß. Beide Männer waren schlank, der größere hatte schwarze, der andere dunkle Haare. Eine eingehendere Beschreibung ist dem Opfer nicht möglich. Durch den Schlag erlitt der Mann eine Beule und Schürfwunde. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen des Geschehens. Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen muss sich die Tat an dem Sonntag zwischen 09 und 11 Uhr ereignet haben. Wer war zu dieser Zeit in der Sfaxer Straße? Wem ist dort die Begegnung zwischen dem Senioren und späteren Opfer und den beiden Tätern aufgefallen? Wem sind in der fraglichen Zeit dort die ungleich großen Männer aufgefallen, wer kann sie näher beschreiben oder auch Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen könnten? Wer hat sonst etwas beobachtet, was mit dem Fall im Zusammenhang stehen könnte? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Rechtzeitige Brandmeldung durch Kinder - Geringer Schaden

Dadurch, dass zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen im geschätzten Alter zwischen 9 und 12 Jahren, eine Angestellte über ein Feuer informierten, konnten diese den Brand rechtzeitig löschen und einen schlimmeren Schaden verhindern. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 06. März, während der Öffnungszeit des Cafés um etwa 16.45 Uhr. Die Ursache des zur Brandzeit mit den Einweghandtüchern aus Papier gefüllten Abfallbehälters steht nicht fest. Dank der Meldung der Kinder gelang es der Angestellten und einer Kollegin, das Feuer frühzeitig zu löschen, sodass es letztlich nicht zu einem Gebäudeschaden, sondern "nur" zu dem Schaden an dem Edelstahleimer in der Damentoilette im Untergeschoss kam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die derzeit noch unbekannten Kinder, sich zu melden. Sie sind wichtige Zeugen. Das Mädchen hatte schwarze, zum Zopf gebundene Haare und könnte ausländischer, südländischer Herkunft gewesen sein. Der Junge hatte kurze braune Haare und wirkte mitteleuropäischer, deutscher Herkunft. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Angelburg - Unfallflucht in der Kappstraße - Trümmerteile führten zum Verursacher

Die Trümmerteile und Spuren an der Unfallstelle führten die Polizei zur mutmaßlichen Unfallverursacherin. Die über 60 Jahre alte Besitzerin des blauen Kleinwagens konnte sich zwar erinnern, gefahren zu sein, nicht jedoch einen Unfall verursacht zu haben. Der Schaden an ihrem Auto war allerdings eindeutig. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, sodass die Polizei den Führerschein sicherstellte und eine Blutprobe veranlassten. Der Unfall passierte am Montag, 21. März, zwischen 06.15 und 07 Uhr. Der blaue Pkw fuhr durch die Kappstraße zur Haingasse und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Kia Ceed. Trotz des erheblichen Frontschadens blieb der blaue Wagen fahrbereit, und die dabei hinterlassenen Spuren und verlorenen Teile wiesen der Polizei den Weg. An dem Kia entstand hinten rechts ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Ockershausen - Unfallflucht im Zwetschenweg

Nach einer Unfallflucht im zwetschenweg bitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Dienstag, 15. März, aufgrund erster Hinweise wahrscheinlich zwischen 12.30 und 12.45 Uhr. Zu dieser Zeit hörte eine Anwohnerin einen lauten Schlag. Sie sah in diesem Zusammenhang einen weiterfahrenden dunklen Kompaktwagen oder Minivan mit Marburger Kennzeichen. Weitere Informationen waren leider nicht möglich. Das noch unbekannte verursachende Fahrzeug fuhr von der Stiftstraße durch den Zwetschenweg zur Leopold-Lucas-Straße. Aus unbekannten Gründen kam der Fahrer oder die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte mit einem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße abgestellten weißen Toyota Aygo. An dem Kleinwagen entstand hinten rechts ein Schaden in vierstelliger Höhe. Das gesuchte Fahrzeug müsste vorne links frisch unfallbeschädigt sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Aussagen zum verursachenden Fahrzeug machen? Wo steht seit Dienstag ein vorne links frisch unfallbeschädigter Kompaktwagen oder Minivan? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

