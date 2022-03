Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch + Farbschmierereien + Verfassungsfeindliche Parolen + Exhibitionist + Fahrräder gestohlen + Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch durch den Wintergarten - Tresor gestohlen

Einen 84-Jahre alten Mann aus Marburg erwartete eine böse Überraschung als er am Donnerstag, 17. März, gegen 11 Uhr, aus dem Urlaub zurückkam. Während seiner Abwesenheit hatten bislang unbekannte Täter die Tür des Wintergartens aufgebrochen und das ganze Haus nach lukrativem Diebesgut durchsucht. Letztlich fiel ihre Wahl auf einen großen fest verankerten, ca. 1,70 Meter hohen Standtresor. Der Abtransport der schweren Beute ist bisher noch ungeklärt, allerdings bedarf es zum Transport entweder mehrerer Personen oder entsprechendes technisches Gerät. Außerdem dürften der oder die Täter ein Fahrzeug zum Transport genutzt haben. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von mindestens 13.000,- Euro. Der Tresor beinhaltete Schmuck und andere Wertgegenstände. Tatort ist eine Doppelhaushälfte in der Wilhelm-Busch-Straße. Wem ist zur Tatzeit zwischen Montag, 07. März und Donnerstag, 17. März dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat eventuell fremde Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hat jemand das Verladen oder den Transport des Tresors beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421 4060 entgegen.

Biedenkopf - Farbschmierereien in Kombach

In Kombach kam es am Donnerstag, 17. März, zwischen 13 und 15.30 Uhr zu einer regelrechten Serie von Farbschmierereien. Anfangs sah es so aus, als wäre nur der Außenbereich einer Gärtnerei in der Buchennauer Straße betroffen. Die Polizei stellte jedoch fest, dass auch umliegende Häuser, Mauern und etliche Autos betroffen sind. Bei den Farbschmierereien handelt es sich um Buchstaben und/oder Zeichen ohne erkennbare Bedeutung. Die Polizei erhofft sich aus der Spurensuche und Auswertung an den sichergestellten Sprühdosen weitere Hinweise auf den Täter. Der entstandene Gesamtschaden lässt sich aktuell nicht abschließend beziffern. Wer war zur Tatzeit in der Buchenauer Straße? Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten? Wem ist eine Person z.B. wegen Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung aufgefallen? Gibt es etwaige Opfer noch nicht polizeilich aufgenommener Taten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 92950.

Marburg - Verfassungsfeindliche Parolen gegrölt

Wer hat am Samstag, 16. März, gegen 17.15 Uhr, am Rudolphsplatz bzw. in der Nähe einen alkoholisierten Mann mit grünem Parka und einem angeleinten Schäferhund gesehen bzw. gehört? Er steht unter dem Verdacht, verfassungsfeindliche Parolen gegrölt zu haben? Die Fahndung nach dem 30-40 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und Bart blieb erfolglos. Etwaige Zeugen sowie Personen, die Hinweise geben können, die zur Identifizierung des Mannes beitragen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg - Exhibitionist von Passanten "gestört" und von Polizei festgenommen

Auf dem Rasen vor den kaufmännischen Schulen onanierte am Mittwoch, 16. März, gegen 17.30 Uhr, ein 35 Jahre alter Mann in der Öffentlichkeit. Passanten verständigten die Polizei und ermöglichten dadurch die vorübergehende Festnahme des Obdachlosen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und entließ ihn nach den erforderlichen Maßnahmen.

Marburg - Fahrrad gestohlen

Eine 84-jährige Frau aus Marburg stellte am Sonntag, 13. März, den Diebstahl ihres Fahrrades fest. Sie hatte das schwarze Damenrad der Marke Victoria zwischen 10 und 12.15 Uhr in einer Fahrradgarage in der Universitätsstraße abgestellt und dort mit einem Schloss angeschlossen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Universitätsstraße gesehen? Wo ist das Fahrrad? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter folgender Rufnummer 06421 4060.

Neustadt - Fahrrad weg

Ein bislang unbekannter Dieb brachten eine 68 Jahre alte Frau aus Neustadt um ihr Fahrrad. Er stahl das ältere silberne Damenrad zwischen Dienstag, 15. März, 18 Uhr und Mittwoch, 16. März, 08.15 Uhr aus einer Garage in der Straße Hainfeld. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann etwas über den Verbleib des Rads sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen 06428 93050.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im Hinterhof

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwoch, 16. März, zwischen 14 und 16 Uhr, einen in der Ockershäuser Allee geparkten, schwarzen 2er BMW. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich bei der Besitzerin des BMW zu melden oder die Polizei über den Unfall zu informieren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallort ist im Hinterhof eines Friseursalons gelegen. Wer war zufällig am Mittwoch am Unfallort? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat eventuell typische Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei in Marburg, Tel. 06421 4060

Marburg - Nach Parkrempler weggefahren

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Baldingerstraße touchierte ein grüner Volvo nach Zeugenaussagen beim Ausparken einen geparkten grauen 5er BMW. Anschließend verließ das Fahrzeug den Unfallort, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten nachkam. Der dabei entstandene Schaden am BMW wird auf 250,- Euro geschätzt. Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer des Volvos dauern an. Etwaige zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Außenspiegel von Wohnmobil abgefahren

Am Donnerstag, 10. März, gegen 09.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren ein Wohnmobil, dass im Teichwiesenweg geparkt war. An dem Wohnmobil entstand am linken Außenspiegel ein Schaden von etwa 350 Euro. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Unfallflucht in der Marburger Straße

Den linken Außenspiegel eines geparkten grauen Mercedes beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug und verursachte dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 17. März, zwischen 11.30 und 12 Uhr, in der Marburger Straße. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf - 06421 93050.

Sebastian Braun/Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell