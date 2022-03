POL-GT: Brand in einem Waldgebiet in Herzebrock- Clarholz

Gütersloh (ots) - Gütersloh (VT) Am Freitag, 18.03.2022, um 15:15 Uhr, wird ein 19jähriger Mann aus Bielefeld von einer fünfköpfigen männlichen Personengruppe an der Berliner Straße in Gütersloh angesprochen. Unter Androhung von Prügel wird er zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen. Er händigt eine mittlere zweistellige Summe an eine Person aus der Gruppe aus. Anschließend entfernt sich die Personengruppe. ...

mehr