Polizei Gütersloh

POL-GT: Räuberische Erpressung in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Freitag, 18.03.2022, um 15:15 Uhr, wird ein 19jähriger Mann aus Bielefeld von einer fünfköpfigen männlichen Personengruppe an der Berliner Straße in Gütersloh angesprochen. Unter Androhung von Prügel wird er zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen. Er händigt eine mittlere zweistellige Summe an eine Person aus der Gruppe aus. Anschließend entfernt sich die Personengruppe.

Kurze Zeit später trifft der 19jährige erneut auf die Personengruppe. Er wird unter einem Vorwand in eine Garagenzufahrt gelockt und dort von zwei Personen aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen.

Bei der anschließenden polizeilichen Fahndung werden drei Tatverdächtige in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Personalienfeststellungen wurden alle drei Personen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell