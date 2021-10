Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Den richtigen Riecher gehabt

Saarbrücken (ots)

Mit gleich sechs Haftbefehlen suchte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach einer jungen Frau, die am vergangenen Samstag von Einsatzkräften der Bundespolizei im Hauptbahnhof Saarbrücken kontrolliert wurde.

Die 23-Jährige war im vergangenen Jahr unter anderem wegen Diebstahls und Urkundenfälschung zu Geldstrafen verurteilt worden, die sie bislang allerdings nicht bezahlte. Darüber hinaus blieben auch mehrere Bußgeldbescheide unbeglichen. Die ausstehenden Beträge summierten sich so auf insgesamt rund 4.500EUR.

Da sie diese am Samstag nicht aufbringen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken eingeliefert. Dort wird sie aller Voraussicht nach die nächsten 226 Tage verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell