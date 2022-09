Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Cronenberg (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Hauptstraße in Cronenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 76jährige Fahrerin eines Ford Mondeos kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausmauer, welche dadurch leicht beschädigt wurde. Die schwerverletzte ältere Dame wurde an der Unfallörtlichkeit durch einen Notarzt behandelt und wurde anschließend, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus geflogen. |pilek

