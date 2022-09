Coesfeld (ots) - Am Fr., 02.09.22, befuhr eine 25jährige Dortmunderin mit ihrem Pkw gegen 16:40 Uhr die K 9 von Ahsen kommend in Fahrtrichtung Olfen. Als sie links in die Eversumer Straße in Fahrtrichtung Olfen-Ortsmitte abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 17jährigen Dattelner, der seinerseits mit seinem Krad die K 9 in Fahrtrichtung Ahsen befuhr. ...

