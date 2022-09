Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, K 9/ Eversumer Straße, Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Fr., 02.09.22, befuhr eine 25jährige Dortmunderin mit ihrem Pkw gegen 16:40 Uhr die K 9 von Ahsen kommend in Fahrtrichtung Olfen. Als sie links in die Eversumer Straße in Fahrtrichtung Olfen-Ortsmitte abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 17jährigen Dattelner, der seinerseits mit seinem Krad die K 9 in Fahrtrichtung Ahsen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 17jährige schwer verletzt und anschließend mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der K 9/ Eversumer Straße gesperrt.

