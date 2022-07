Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe mit Anrempeltrick erfolgreich

Kaiserslautern (ots)

Professionell und trickreich sind am Montagabend zwei Diebe auf dem St.-Martins-Platz vorgegangen. Sie erspähten zwischen 21:30 Uhr und 22 Uhr einen 37-Jährigen, rempelten den Mann an und griffen unbemerkt zu. Wenige Minuten nach der vermeintlich unbeabsichtigten Begegnung bemerkte das Opfer, dass seine Bauchtasche weg war. Die Täter waren mit ihrem Anrempeltrick erfolgreich, die Ablenkung geglückt. Unbemerkt nutzen sie die Gelegenheit, um die Tasche zu stehlen. Ob die Täter dazu geschickt den Verschluss öffneten oder den Bauchgurt einfach durchschnitten, steht nicht fest. Die Diebe erbeuteten Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente. Von den Tätern ist bekannt, dass sie beide etwa 20 Jahre alt sein könnten. Der kleinere hat eine schmale Statur und ist circa 1,80 Meter groß. Er hat kurze, helle Haare. Der Verdächtige war mit einer schwarzen Cargo-Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der andere Mann ist etwas größer, ungefähr 1,85 Meter bis 1,90 Meter. Er hatte längere und nach hinten, mit Gel frisierte Haare. Der Mann war mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Männer in der Altstadt aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

