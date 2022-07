Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger bestiehlt Busfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Ein Busfahrer ist am Montag in der Kurt-Schumacher-Straße bestohlen worden. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Verdächtigen.

Kurz vor 10 Uhr hielt der 36-jährige Fahrer an einer Bushaltestelle. Während der Mann für eine kurze Pause den Bus verließ, machte sich ein Dieb an dem Fahrzeug zu schaffen. Durch das geöffnete Fahrerfenster angelte sich der Täter den Geldbeutel des 36-Jährigen. Der Dieb wurde von einem Zeugen bemerkt und ergriff die Flucht. Über einen Fußweg in Richtung Carlo-Schmid-Straße machte sich der Unbekannte auf und davon. Er erbeutete Bargeld. Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist der Mann am Montagvormittag im Uni-Wohngebiet aufgefallen? Der Verdächtige könnte 19 oder 20 Jahre alt sein. Er ist circa 1,85 Meter groß und hat blonde, kurze, lockige Haare. Er war mit einem schwarzen Poloshirt, einer grauen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell