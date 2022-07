POL-PPWP: 16-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) - Knapp vier Stunden haben Polizeibeamte am Montagvormittag den Verkehr aus Richtung Zollamtstraße kommend in Höhe des Elf-Freunde-Kreisels ins Visier genommen. In dieser Zeit hatten die Beamten einiges zu kritisieren: Insgesamt erwischten die Polizisten 16 Fahrer, die mit dem Handy am Ohr unterwegs waren. Darüber hinaus gab es vier Fahrer die unangeschnallt unterwegs waren. Außerdem mussten vier Mängelberichte ausgestellt werden. Bei einem Fahrzeug ...

