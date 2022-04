Polizei Paderborn

POL-PB: Selbstverteidigungskurs für Frauen mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde

Paderborn (ots)

Ab Ende April bietet der SC Grün-Weiß Paderborn wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an, der von der Polizei Paderborn durch eine Informationseinheit ergänzt wird.

Bei den Trainingseinheiten des Sportvereins lernen die Teilnehmerinnen die Grundtechniken der Selbstverteidigung kennen. Ihnen werden leicht zu erlernende praktische Abwehrtechniken vermittelt, die Frauen in Gefahrensituationen nutzen können, um körperliche Attacken abzuwehren.

In einem theoretischen Baustein ergänzt Kriminalhauptkommissarin Monika Freff von der Kreispolizeibehörde Paderborn den Kurs. Die Expertin vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz gibt den Teilnehmerinnen Informationen über das aktuelle Kriminalitätslagebild der sexuellen Gewalt. So verzeichnete die Kriminalstatistik im letzten Jahr eine deutliche Steigerung im Bereich der Sexualdelikte, wobei die Deliktsbereiche Vergewaltigung sowie sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung etwa konstant blieben. Die Steigerungen zeigten sich nicht durch physische Gewalt eher im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften, z.B. durch das Versenden entsprechender Bilder und Posts in sozialen Medien und Messengerdiensten.

Welche Notwehrrechte habe ich, wie ist der Gang des Strafverfahrens und die Problematik bei der Anwendung von Abwehrwaffen sind weitere Themen des polizeilichen Vortrags.

Die Informationen zum Kurs sind beim SC Grün-Weiß Paderborn e.V. erhältlich: https://www.gw-pb.de/medifit/kurse/selbstverteidigung.html.

Kostenlose Beratungsangebote und Informationen zur Kriminalprävention, speziell auch zur Gewaltprävention oder zur Prävention vor sexuellem Missbrauch, bietet das Paderborner Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz: https://paderborn.polizei.nrw/angebote-der-kriminalpraevention

