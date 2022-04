Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall nach Bargeldabhebung

Paderborn (ots)

Paderborn, Bahnhofstraße

Sonntag, 05:10 Uhr

Kurz nachdem ein Geschädigter am Geldausgabeautomaten vor der Herz-Jesu-Kirche Bargeld abgehoben hatte, wurde er im Bereich der Einmündung Florianstraße von hinten durch 4 Personen angegangen. Nachdem die Täter ihn zu Boden geworfen, geschlagen und das Bargeld entwendet hatten, konnte der Geschädigte zunächst zum Bahnhof flüchten. Von dort sah er die 4 Räuber jedoch auf der anderen Straßenseite wieder, als diese in eine Gasse in Richtung Aldegreverstraße gingen. Zusammen mit Beamten der Bundespolizei folgte er ihnen. Zusammen mit der Paderborner Polizei konnten 2 der Täter in der Aldegreverstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die anderen 2 Räubern gelang die Flucht, von der Beute fehlt ebenfalls jede Spur. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05251-3060 zu melden.

