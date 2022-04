Polizei Paderborn

POL-PB: 82-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hövelhof (ots)

(vh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Hövelrieger Straße wurde Sonntagmittag ein 82-jähriger Mann schwer verletzt.

Der Senior war mit seinem Pedelec gegen 11:50 Uhr auf dem Radweg der Hövelrieger Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. In Höhe des Lehmweg beabsichtigte er, die Hövelrieger Straße zu überqueren. Hierbei achtete er nicht auf ein parallel zu ihm fahrenden VW, der von einer 35-jährigen Frau geführt wurde. Der Pedelec-Fahrer fuhr in die rechte Seite des Pkw und stürzte zu Boden. Nach rettungsdienstlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise trug der 82-Jährige bei diesem Unfall einen Fahrradhelm, welcher infolge des Sturzes auf die Fahrbahn brach. In diesem Fall hat der Fahrradhelm mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerste Kopfverletzungen verhindert.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell