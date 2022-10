Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigte Verkehrszeichen durch unbekannten Verkehrsteilnehmer

Gries (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher einer Verkehrsunfallflucht geben können. In der Nacht zu Samstag, den 01.10.2022, verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der K9 (Grieser Straße), zwischen Sand und Gries, kurz nach dem Parkplatz zum Ohmbachsee einen Verkehrsunfall. Hierbei kam dieser aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen, sowie einen Leitpfosten. Aufgrund der vor Ort befindlichen Spurenlage ist ein Sachschaden im Frontbereich des Fahrzeuges anzunehmen. Aufgrund der aufgefunden Fahrzeugteile könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grauen VW oder Audi handeln. Der Sachschaden beläuft sich zurzeit auf ca. 500,-EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

