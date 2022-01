Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in eine Wohnung an der Marktallee - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (13.01, 20:10 Uhr) und Freitagmorgen (14.01, 08:10) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Marktallee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vermieter der Wohnung alarmierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter durch das Treppenhaus des Hauses Zugang auf die Dachterrasse. Dort entfernten sie die Lamellen der Rollladen, hebelten das Fenster auf und betraten die Wohnung. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und verschwanden in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen

Verfasser: Yusuf Yalim

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell