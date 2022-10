Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schönenberg-Kübelberg sucht die Polizei Kusel Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich, am gestrigen Samstagabend, den 01.10.2022 zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Straße Ziegelberg über ein Fenster Zutritt in das Anwesen. Die Täter durchwühlten im Anschluss mehrere Schränke im Obergeschoss. Ob Gegenstände entwendet wurden ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Personen nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

