POL-PPWP: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Betroffen waren Einrichtungen im westlichen Stadtgebiet sowie im Stadtteil Hohenecken. In der Deutschherrnstraße öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, gewaltsam eine Terrassentür. Sie drangen in die Räume ein und brachen mehrere Schließfächer sowie Schränke auf. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen ...

mehr