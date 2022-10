Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb fällt auf und wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Ladendieb am Donnerstagmittag in Kaiserslautern eingehandelt. Der 55-Jährige wurde in einem Drogeriemarkt in der Kerststraße beim Stehlen zweier Weinflaschen erwischt. Er erhielt durch die Filialleiterin Hausverbot. Keine 40 Minuten später betrat er den Laden erneut. Die Filialleiterin wollte ihn des Ladens verweisen, dabei wurde der Mann aggressiv und schlug nach ihr. Ein Security-Mitarbeiter konnte den Schlag verhindern. Der 55-Jährige flüchtete in unbekannte Richtung. Nach Sichtung der Videoaufnahmen konnte der Mann allerdings zweifelsfrei identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls, Hausfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt. |elz

