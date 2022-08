Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer muss Gegenverkehr ausweichen und kracht gegen geparkten Pkw: Hinweise auf schwarzen SUV erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zeugen einer bislang ungeklärten Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Kasseler Unterneustadt ereignete, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein 65-jähriger Mann aus Oldenburg (Niedersachsen) gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost angab, war er mit seinem schwarzen Volvo gegen 14:45 Uhr in der Hafenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Schillstraße sei ihm ein schwarzer SUV entgegengekommen, der plötzlich nach links auf seine Fahrspur gelenkt habe, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei krachte er gegen einen weißen Toyota, der am rechten Straßenrand geparkt war. Der entgegenkommende SUV fuhr anschließend einfach weiter, so der 65-Jährige. An seinem Volvo war ein Schaden von rund 4.000 Euro entstanden. Mit weiteren 1.000 Euro schlägt der Schaden an dem Toyota zu Buche.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

