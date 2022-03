POL-SI: 22-Jähriger schießt nach Streit mit Schreckschusswaffe in die Luft #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (21.03.2022), gegen 01:30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in eine Sportbar am "Friedrichplatz" in Siegen-Geisweid eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Laden, indem er mit einem Gullydeckel die Haupteingangstür einwarf. Im Innenraum versuchte der Einbrecher, einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Unbekannte ...

mehr