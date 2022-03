Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchtes Raubdelikt

32-Jähriger vorläufig festgenommen

57250 Neunkirchen (ots)

Am 18.03.2022, gegen 17:40 Uhr, griff ein 32-Jähriger einen 68-jährigen Mann in Neunkirchen-Altenseelbach unvermittelt auf der Straße mit einem Pfefferspray an und schlug auf ihn ein. Als der 68-Jährige zu Boden ging, durchsuchte der 32-Jährige dessen Taschen und versuchte die Armbanduhr vom Handgelenk des Mannes zu reißen. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, überwältigte den 32-Jährigen und fixierte diesen bis zum Eintreffen der Polizei. Gegen die darauf folgenden Maßnahmen der Polizei leistete der 32-Jährige Widerstand. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 68-Jährige wurde bei dem Geschehen leicht verletzt.

