Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Autofahrer nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt und flüchtet: 33-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Montagmorgen in Kassel-Kirchditmold einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der 33-Jährige aus Zierenberg erlitt schwere Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich sind. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich gegen 11 Uhr in der Harleshäuser Straße an der Einmündung zur Christbuchenstraße ereignet. Wie der 33-Jährige den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er mit seinem Mountainbike stadteinwärts auf der Harleshäuser Straße unterwegs, als plötzlich von rechts aus der Christbuchenstraße das Auto kam, nach rechts abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer bremste stark, sodass es zwar nicht zum Zusammenstoß kam, er aber stürzte, während der Pkw auf der Harleshäuser Straße davonfuhr. Der 33-Jährige hatte sich Verletzungen am Kopf und am Knie zugezogen, weshalb ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Bei dem Verursacher soll es sich um einen VW, möglicherweise einen Touran, gehandelt haben, der schwarz oder dunkelblau war, so der Zierenberger.

Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell