POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 30-Jährige aus Vellmar wohlbehalten wieder da

Kassel (ots) - Am 28.08.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der B 450 Gemarkung Wolfhagen zu einen tödlichen Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 67-jährige Fahrer des Kraftrades aus Volkmarsen befuhr die B 450 aus Wolfhagen kommend in Richtung Wolfhagen- Istha. Nach einem Überholvorgang in einer langgezogenen Linkskurve kam der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugen kam ...

