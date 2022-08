Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am 28.08.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der B 450 Gemarkung Wolfhagen zu einen tödlichen Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 67-jährige Fahrer des Kraftrades aus Volkmarsen befuhr die B 450 aus Wolfhagen kommend in Richtung Wolfhagen- Istha. Nach einem Überholvorgang in einer langgezogenen Linkskurve kam der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugen kam es zu keiner Berührung mit einem anderen Kraftfahrzeug.

Der 67-jährige Kradfahrer verstarb trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die B 450 wurde zwischen Wolfhagen und Wofhagen- Istha zeitweise voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

