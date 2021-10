Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl dreier hochwertiger Zuchtkaninchen

Idar-Oberstein (ots)

Unbekannte Täter haben von Samstag, den 09.10.2021, auf Sonntag, den 10.10.2021, drei Kaninchen aus einem Stall in Oberreidenbach, Zum Flürchen, entwendet. Bei den gestohlen Tieren handelt es sich um zwei trächtige Häsinnen der Rasse "Perlfeh" und um eine Häsin der Rasse "Hermelin Blauauge". Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen , die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell