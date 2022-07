BPOLI MD: Dealer verhaftet und ins Gefängnis gebracht

Halle (Saale) (ots) - Am Donnerstag, den 7. Juli 2022 informierte eine Mitarbeiterin der Bahnhofslounge am Hallenser Hauptbahn gegen 02:10 Uhr das in der Nähe befindliche Bundespolizeirevier über zwei männliche Personen. So haben sie der Frau kurz zuvor "Gras" angeboten und selber welches geraucht. Eine verständigte Streife war kurze Zeit später am Ereignisort und kontrollierte den 28-jährigen Deutschen sowie seinen ...

mehr