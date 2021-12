Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der ehemaligen Bushaltestelle in der Bergstraße in Dierdorf, Ot. Brückrachdorf, zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bisher unbekannte Täter haben aus dem öffentlichen Bücherregal des Fördervereins Brückrachdorf Bücher entnommen und diese teilweise vor der Bushaltestelle verbrannt. Hinter der angrenzenden Gemeindehalle befand sich eine weitere Brandstelle mit mehreren verbrannten Büchern. Die Tat dürfte sich am 12.12.2021 gegen 00:30 Uhr ereignet haben. Zeugen stellten eine Qualmentwicklung fest und sahen zwei männliche Jugendliche weglaufen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell