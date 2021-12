Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel aufgefunden

Linz (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Am Schoppbüchel fanden Linzer Polizisten am Sonntagabend Betäubungsmittel bei einem 22-jährigen Mann aus Schöneberg. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

